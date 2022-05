Eén van gezelligste zomerbars van Gent weer open: cocktails, huisgemaakte pizza, markten, concerten en zoveel meer

Voor wie Bar Bricolage nog niet kent: de atypische zomerbar is gelegen in de Chinastraat, aan de Oude Dokken. Tijdens de zomer is het een geliefd toevluchtsoord voor jong en oud, om heel wat redenen. De bar ligt vlakbij het centrum, maar is toch een oase van rust, en de zelfgemaakte meubels en bouwwerken (waaronder een houten prieel) uit gerecupereerd materiaal zorgen voor een vrije, ongedwongen setting. “Onze cocktails, lokale biertjes en huisgemaakte pizza’s zijn om je vingers bij af te linken”, gaat Alexandra Omey verder. “Plus we bieden ook workshops, sport en spel, feesten, markten en concerten aan.”