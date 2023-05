Een valse noot is toegestaan: Koen en Nono Wauters nemen flitsende videoclip op met kindjes UZ Gent. “Je mag zijn wie je bent”

68 kinderen, waarvan een groot deel ‘revaliderende’ jongeren, hebben een professionele videoclip opgenomen onder toeziend oog van Koen en Nono Wauters. Ze brengen hun clip op het Clouseau-nummer ‘En Dans’, waar ze een eigen bewerken van hebben gemaakt. “Het is een inspirerende clip geworden.” Neem het van ons aan, er zit talent in het jonge Gentse geweld.

Koen en Nono Wauters zijn peter van het Kinderrevalidatiecentrum van het UZ, en dat is voor hen beiden meer dan alleen een symbolische titel. Ze zijn effectief met de kinderen aan de slag gegaan, in een uitdagend project: een professionele videoclip maken. Plezant, uiteraard, maar spelenderwijs waren de kinderen intussen ook bezig met bewegen en dus revalideren. Eén van de kinderen die in de clip te zien is, is de dappere Lilou (12) uit Oostende.

Samen

“We zagen de afgelopen maanden dat muziek, zang en dans verbindend werken en toelaten om onderlinge verschillen ongedwongen te overbruggen”, vertelt kinderrevalidatie-arts en initiatiefnemer Ruth Van Der Looven. “Door samen te spelen, te bewegen en te sporten maakten de kinderen vooroordelen bespreekbaar en vervaagden de grenzen tussen kinderen met en zonder beperking.”

Koen en Nono kregen voor de workshops en de opnamen bijstand van vzw Lékipdance en productiehuis Fabric Magic. Het resultaat is hartverwarmend, en toont dat revaliderende kinderen willen en kunnen integreren in de maatschappij, met of zonder beperking. “Met de videoclip bevestigen de kinderen voor zichzelf en hun omgeving: ‘Je mag zijn wie je bent’.”

Nono tussen de kinderen.

Dokter Ruth krijgt bloemen van alle kindjes.

“Wij zijn meer dan trotse peters”, zeggen Koen en Nono Wauters. “Het was prachtig om de kinderen te zien groeien tijdens de workshops. Ze ontdekten nieuwe talenten en zetten hun boodschap neer in een krachtige videoclip. Laat die boodschap nu maar los op de wereld, we hopen dat ze iedereen inspireert.” In de video zijn die talenten duidelijk te zien. Er zitten een paar écht mooie stemmen tussen, en een paar dansers-in-spe, al dan niet met wielen.

Opsteker

“De videoclip is niet alleen een enorme opsteker voor de kinderen die deelnamen, maar verspreidt ook een boodschap van inclusie en vertrouwen onder andere kinderen en jongeren”, klinkt het bij het UZ Gent. “Alle kinderen bij wie het vertrouwen even zoek is, krijgen de boodschap dat ze erbij horen zoals ze zijn. Scholen, revalidatiecentra en jeugdbewegingen kunnen de videoclip integreren in een les- of groepsmoment.”

Het Kinderrevalidatiecentrum kon voor dit project rekenen op ondersteuning van vzw Doxtudio, PHD Media en G-sport Vlaanderen, en op financiële steun van onder andere verschillende serviceclubs waaronder Kiwanis Aalst, Fonds Emilie Leus, Lions Sint-Martens-Latem, Kinepolis en JEZ!.

Koen Wauters tussen 'zijn' dansende kinderen.

Koen Wauters stelt de videoclip voor.

