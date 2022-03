Eén uur spontane staking bij Ivago. “Sinds corona drinken de mensen massaal thuis, wij kunnen de glasrondes niet meer aan”

Reden voor de boosheid is - opnieuw - de werkdruk. Dit keer zijn het specifiek de ophaalrondes van papier en glas die voor onvrede zorgen. “Die zijn zo groot geworden dat de milieuwerkers het gewoon niet meer kunnen bolwerken”, klinkt het bij het personeel. “Sinds corona drinken de mensen massaal thuis. Het aantal flessen dat wij moeten ophalen, is exponentieel gestegen, van 10 naar 15 ton per ronde, en we doen twee rondes op een dag. Neem daar nog bij dat er steeds wijken en appartementsgebouwen bijkomen, dan weet je het wel. Dit is fysiek, maar ook in tijd, gewoon niet meer haalbaar. Er moeten rondes, en dus vrachtwagens, extra komen.”

Boze werknemers blokkeerden een tijdlang de poorten. “De directie is op de hoogte van het probleem, en is bereid in dialoog te gaan. Daarom heeft het overgrote deel van de werknemers beslist om toch terug aan de slag te gaan en die dialoog een kans te geven.” Eén werknemer blokkeerde op zichzelf nog een tijdlang de poort, maar uiteindelijk konden om 8.15 uur de vuilniswagens uitrijden. Om half 9, een dik uur later dan anders, was iedereen weg. De milieuwerkers die papier, karton en glas ophalen, waren ook voor 9 uur weg. In principe zal alle restafval vandaag wel worden opgehaald, een deel van het papier en glas zal vermoedelijk blijven staan.

Karton

“Er is inderdaad een actie geweest, maar we zijn met de mensen in gesprek gegaan", zegt Ivago-woordvoerder Sandra Deneef. “Dat was een goed gesprek. We hebben een aantal afspraken gemaakt, we gaan kijken naar de zwaarte en de hoeveelheid van de rondes. Het klopt dat er sinds corona veel meer karton wordt aangeboden van alle pakjes die de mensen thuis ontvangen. In gewicht maakt dat niet zoveel verschil. Voor glas willen we kijken om in de toekomst met een ‘vast recipiënt’ te werken. Nu zijn er mensen die echt grote emmers vol glas buiten zetten, dat is inderdaad niet te tillen. Maar als we kijken naar het gewicht van het opgehaalde glas, dan zien we ook daar geen opmerkelijke stijging. Dat is dus eerder perceptie.”

Bij Ivago is in het verleden al vaak gestaakt, omwille van de werkdruk en het ‘gebrek aan respect’. Na enkele wissels aan de top leek de rust te zijn weergekeerd, maar nu was er dus opnieuw een actie. Die was snel voorbij. In september staan er nieuwe CAO-onderhandelingen op de agenda, dat is altijd wel een verhitte periode bij de intercommunale.