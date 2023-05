Een trappist, 5 kilogram chocolade of ‘smout’ als ontbijt? Het kan tijdens het ‘Middeleeuws Ontbijt’ op de Gentse Feesten

Volleybal VDK Gent verliest tweede duel op rij, dus geen titel voor het team van coach Morand: “Kers op de taart ontbreekt”

Het volleybalseizoen zit erop voor VDK Gent. Nadat Gent in de finale van de play-offs opnieuw verloor van Asterix Avo, moet het team van coach Morand zich in een prachtig gevulde sporthal tevreden stellen met een zilveren medaille. “De ploeg uit Beveren was te sterk”, geven ze in Gent toe. “We hebben toch een degelijk seizoen afgewerkt. Alleen de kers op de taart ontbreekt.”