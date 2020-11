Een nieuw gezinslid van honderd kilogram: Wie wil hangbuikzwijn Babette adopteren?

GentDe Faculteit Dierengeneeskunde van de Universiteit Gent op zoek naar een nieuwe thuis voor Babette, een hangbuikzwijn dat rond de honderd kilogram weegt. Het bont gekleurd varken kwam bij hen terecht nadat het in beslag werd genomen door het gerecht. De opvangcentra zitten vol, dus is de vakgroep op zoek naar een andere plek om haar te plaatsen.

Gevonden of in beslag genomen honden en katten worden naar het asiel van Gent gebracht. Vogels brengen de politie en de brandweer naar het Vogelopvancentrum in Merelbeke. Reptielen worden naar Oostende gebracht, en al de rest komt bij de Faculteit Dierengeneeskunde terecht. “Een tijd geleden werd er nog een kangoeroe binnengebracht”, zegt professor en decaan Frank Gasthuys. “De eigenaar kwam net terug van een maand vakantie, het dier was blijkbaar ontsnapt. Het hangbuikzwijn daarentegen is bij ons terecht gekomen nadat ze in beslag was genomen door het gerecht.”

Nieuwe thuis gezocht

Omdat de vakgroep de zeug zelf niet kan houden, is het op zoek naar een nieuwe thuis voor haar. “We hebben al gebeld naar kinderboerderijen en opvangcentra, maar die zitten allemaal vol momenteel”, zegt Gasthuys. “We willen het dier zeker niet laten inslapen, dus zoeken we een warme thuis om haar te plaatsen. Het liefst een plek waar er genoeg ruimte is en waar al een varken is. Varkens zijn sociale wezens, ze hebben graag gezelschap rondom zich. Al is het afwachten of de twee overeen komen. Daarnaast zoeken we een thuis waar de bewoners niet te veel gesteld zijn op hun gazon. Gewoonweg omdat er na twee dagen niets meer van zal overblijven: varkens zijn wroeters.”

Veel verantwoordelijkheid

De professor vraagt ook om goed na te denken over de gevolgen van een zeug in huis halen. “Het is een uitermate vriendelijk dier, maar het brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. We willen Babette niet afstaan aan mensen die er een maand later mee terug staan. Het is ook niet de bedoeling dat ze op een appartement of iets dergelijks eindigt. We willen dat er goed voor haar gezorgd wordt. Dat betekent ook dat ze niet vetgemest mag worden. Hangbuikzwijnen eten alles en kunnen tot 200 kilogram wegen, maar als ze dik worden krijgen ze wel problemen met hun gewrichten en hun spieren. Bovendien kunnen ze gemakkelijk vijftien jaar worden, daar moet je ook over nadenken.”

Wil je Babette een warme thuis geven, bel dan naar 09 264 76 18.

Volledig scherm Babette, het hangbuikzwijn dat een nieuwe thuis zoekt. © rv