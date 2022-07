Eén miljoen fietsers op 7 maanden tijd aan de Visserij

“Een opmerkelijke groei van het aantal fietsers”, zegt schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “In 2016 haalden we de 1 miljoen pas op 25 november. 135 dagen later!”. De Visserij is de laatste jaren sterk veranderd, zo is het nu een fietsstraat waar je als automobilist geen fietsers mag inhalen. Dat werkt blijkbaar, het is één van de belangrijke schakels voor wie uit Gentbrugge of Sint-Amandsberg de stad in fietst.