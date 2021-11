Een maand lang algemeen feest- en fuifverbod in Oost-Vlaanderen voor ‘niet-professionelen’, Antwerpse gouverneur ziet er geen heil in

Oost-VlaanderenDe gouverneur van Oost-Vlaanderen grijpt in. Omwille van de stijgende coronacijfers verbiedt Carina Van Cauter een maand lang alle fuiven en andere gelegenheidsfeesten die niet professioneel omkaderd zijn. In Antwerpen lijkt een dergelijk verbod niet van til. “Het virus is zo alom verspreid dat één maatregel niet zal volstaan”, aldus gouverneur Cathy Berx.

Concreet gaat het vooral over fuiven die georganiseerd worden door jeugdverenigingen of sportclubs. Evenementen of feesten die professioneel georganiseerd worden, vallen onder de federale coronaregels en kunnen voorlopig dus wel doorgaan.

De gouverneur wilde daarmee vooral de danscafés en discotheken ontzien. Zij kunnen gewoon verder werken. Maar organisaties voor wie het inrichten van publiek toegankelijke fuiven niet tot de normale programmatie behoort, moeten de komende maand dus alle fuiven afgelasten. Het gaat ook echt specifiek om evenementen gericht op dansen, met elektronisch afgespeelde muziek. Privéfeestjes vallen niet onder het verbod.

Begrip

De gouverneur vraagt begrip voor de ernst van de nieuwe coronagolf. “Ik hoop dat iedereen goed beseft hoe ernstig de toestand is. Heel wat mensen zijn beschermd dankzij de vaccinaties, maar de druk op de zorg is enorm. Het is - gezien de hoge circulatie van het virus - nodig om het virus in te dijken.”

Het politiebesluit voorziet onder meer een geldboete van 1 euro tot 500 euro of een werkstraf van 20 tot 300 uur. Maar Van Cauter hoopt dat sanctioneren niet nodig zal zijn en brengt de epidemiologische parameters in herinnering.

Oost-Vlaanderen zag de voorbije dagen en weken een versnelling in de vierde golf. 1 op 5 mensen die zich vandaag laat testen, is positief. Zowat 448 Oost-Vlaamse ziekenhuisbedden zijn op dit moment ingenomen door Covid-patiënten. Het verbod treedt in voege nu vrijdag en duurt tot 26 december.

“Jeugd wordt geviseerd”

Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft naar eigen zeggen van verschillende regionale verantwoordelijken in onder meer Gent verbaasde en bezorgde reacties gekregen. Zij voelen aan dat de jeugd geviseerd wordt. “We begrijpen niet waarom een organisatie van fuiven door vrijwilligers per definitie minder veilig of professioneel zou zijn dan door andere initiatiefnemers”, reageert woordvoerder Jan Van Reusel. “De jeugdsector bewees op de voorbije zomerkampen dat ze een complexe organisatie goed kan beheersen en maatregelen kan handhaven.”

Scouts en Gidsen Vlaanderen koppelt morgen alvast terug met de regionale verantwoordelijken, maar acht het federaal kader veilig genoeg voor het bestaande aanbod. “Plaatselijke omstandigheden kunnen strengere regels vereisen. We vragen uiteraard géén uitzondering”, aldus Van Reusel. Hij benadrukt dat het voor alle duidelijkheid enkel gaat over fuiven en niet over de reguliere werking van de jeugdbeweging.

Wat met andere provincies?

In Antwerpen lijkt een dergelijk verbod op fuiven en feesten niet van til. “Het virus is zo alom verspreid dat één maatregel het niet gaan oplossen”, zegt gouverneur Cathy Berx aan onze redactie. “De verspreiding van het virus kan je niet alleen toeschrijven aan feestjes. Het virus is overal en één maatregel zal dus niet volstaan.” Berx geeft wel nog mee dat het organiseren van fuiven in de huidige context “niet verstandig” is.

“Ook in onze provincie stijgen de besmettingen sterk. Vooral in lagere scholen, bij gezinnen en in bedrijven. Mijn grote zorg is dat er zoveel taken afgewend worden op huisartsen dat zij niet meer bereikbaar zijn voor andere mensen met gezondheidsklachten. Mensen mogen hun zorg niet uitstellen”, aldus nog Berx.



Morgen zitten alle gouverneurs samen met het Nationaal Crisiscentrum om de coronasituatie in de verschillende provincies te bespreken.

Volledig scherm Carina Van Cauter, gouverneur van Oost-Vlaanderen © Wannes Nimmegeers