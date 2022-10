Eén jaar Komaf Koffie, waar geserveerd wordt met suiker, melk en een glimlach door Gentse nieuwkomers

Van 5 tot 15 oktober is het ‘week’ van de Fairtrade en dan moet je toch minstens even denken aan Komaf Koffie. Het project dat vorig jaar gelanceerd werd, parkeerde de kar even onder de Stadshal zodat het schepencollege even kon aansterken met versgebrouwen fairtradekoffie. Daarmee is de verjaardag van de koffiekar meteen gevierd, en wie deze week mee komt vieren, krijgt een gratis kopje troost.

50 barista’s in opleiding

Komaf Koffie geeft Gentenaars die een vlucht- of migratieverleden hebben, een opleiding tot professionele barista, waarna ze met de koffiekar zelf de stad in trekken. Het doel: babbelen met Gentenaars bij een bakje gezelligheid, hun Nederlands aanscherpen en wat mensen leren kennen. Er zijn intussen al 50 nieuwe Gentenaars die het traject hebben doorlopen.

Stad Gent koopt natuurlijk zelf ook fairtradekoffie, -wijn, -fruitsap en zelfs fairtradetextiel, maar zo’n verse koffie was moeilijk te weerstaan. Dus kwam het schepencollege het jarige project even in de bloemetjes zetten. Dat kan iedereen de komende dagen trouwens doen, de kar maakt een toertje in Gent. De locaties kan je vinden op Instagram en Facebook.

Fair Trade Gent

“Wij kiezen er als stad resoluut voor om duurzame horeca en handelaren te steunen”, zegt schepen voor Internationale Solidariteit Hafsa El-Bazioui (Groen). “In Gent zijn er meer dan 100 Fair Trade hotspots die kiezen voor eerlijk en duurzaam. Ze ondernemen met meerwaarde en werken niet alleen voor hun eigen inkomen maar gaan voor een goed en waardig inkomen voor mensen in het Zuiden. In deze moeilijke tijden is dit extra belangrijk. Mijn grootste respect dan ook voor deze pioniers die tonen dat het anders kan.”

