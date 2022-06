Eén jaar cel geëist voor mama die zoontje van zes meeneemt op plundertocht in Gentse winkelstraten: “Ik heb te weinig geld, dus steel ik”

Gent Nadat ze met elkaar op de vuist gingen na dispuut: fietser veroor­deeld tot werkstraf, vrachtwa­gen­chauf­feur vrijgespro­ken

Na een dispuut over een gevaarlijke verkeerssituatie ter hoogte van de parking van de Delhaize in Wondelgem gingen een fietser en een vrachtwagenchauffeur met elkaar op de vuist. De fietser sloeg als eerste in het gezicht van de chauffeur, die zijn belager vervolgens tegen de grond werkte. De rechter veroordeelde de fietser tot een werkstraf van 60 uur, de vrachtwagenchauffeur werd vrijgesproken.

9:35