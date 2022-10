Een glazen koepel, een bistro en een grijpmachine: zo ziet de nieuwe veganistische superette van Gent er vanbinnen uit

GENT Een bedankje voor de kinderver­zor­gers: “Dat ze hier maar eens een dagje komen werken, de ministers”

Op 12 oktober is het dag van de kinderverzorger en laat die sector nu net in de belangstelling staan. Al jaren wordt er aan de alarmbel getrokken voor meer personeel en lagere werklast. Maar intussen worden de kindjes wél opgevangen. PVDA-vrouwenbeweging Marianne zette het personeel in een tiental crèches in de bloemetjes.

