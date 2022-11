Een frietje voor de pleegzorg? De Frietschap bakt een bedankje voor pleegouders

Elk kind dat niet in een gezin kan opgroeien is er ééntje te veel. En dus zoekt Pleegzorg Vlaanderen elk jaar nieuwe gezinnen die een plekje hebben bij hen thuis. In Oost-Vlaanderen worden 2.100 pleegkinderen en 170 pleeggasten opgevangen in 1.500 gezinnen. Maar 270 kinderen hebben nog geen eigen bedje om in te slapen.

Pleegfrietje

Om de ouders die dat wél doen in de bloemetjes te zetten, sloegen 85 frituristen in Oost-Vlaanderen de handen in elkaar met Pleegzorg. Tijdens de week van de pleegzorg (18 tot 27 november) krijgt elk gezin dat aan pleegzorg doet een familiepak frietjes gratis. “De Frietschap doet mee met de campagne ‘Het pleegfrietje’ omdat we pleegzorg willen helpen bekend maken. Meer dan 1.000 kinderen in Vlaanderen wachten nog op een pleeggezin. Verder vinden we dat alle pleeggezinnen het verdienen om eens in de bloemetjes gezet te worden. En hoe kan dat beter dan door hen eens te trakteren op onze nationale trots”, klinkt het bij Sam Zahedi van De Frietschap. “We schenken pleeggezinnen die hier langskomen met plezier een gratis familiefriet en hebben tonnen respect voor iedereen die een rol opneemt binnen pleegzorg.”

De grootste groep pleegzorgers (66%) doet eerder toevallig aan pleegzorg, om een kind uit hun omgeving te helpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om grootouders, familie, een leerkracht, onthaalouder of geëngageerde buurvrouw. 34% zijn gezinnen die het kind vooraf niet kenden. Uit een bevraging bij 1.142 van deze tweede groep pleeggezinnen blijkt dat het merendeel (62,8%) voor pleegzorg kiest vanuit idealisme. “Men wil het verschil maken voor een kind of bijdragen aan een betere wereld”, zegt Jan Brocatus van Pleegzorg VLaanderen hierover. 15,2% kiest voor pleegzorg omdat men een kinderwens heeft die moeilijk op een andere manier te realiseren is. “Het gaat dan bijvoorbeeld om LGTBQI+ koppels, alleenstaanden of mensen die ongewild kinderloos zijn”.

Op zaterdag 26 november om 15 uur organiseert Pleegzorg Oost-Vlaanderen een speciale infosessie over pleegzorg in De Rekkelinge in Deinze. De infosessie wordt afgesloten met een lekkere verrassing in het kader van de campagne rond De Week van de Pleegzorg. Meer info kan je vinden op www.pleegzorg.be.

Een lijst van deelnemende frituren in Oost-Vlaanderen kan je hier vinden.

