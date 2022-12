Een fallustentoonstelling, de lege stadskas én The Masked Singer: Luk ‘Pierke Pierlala’ De Bruyker staat op scherp in eindejaarsconfèrence

GentAl sinds zijn dertigste staat Luk ‘Pierke Pierlala’ De Bruyker (69) op de planken met ‘t Spelleke van Drei Kluite. Nog even vinnig als toen vuurt hij een spervuur van grappen af op het publiek. Geen politicus blijft gespaard in zijn nieuwste eindejaarsconfèrence. “Ien, twie, drij, vier, Pier ès hier, Pier és hier! Ien, twie, drij, vier, Pierlala és hier!”

“Nie ge moet nie zoeken, ‘kben ier nie.” Freddy ‘Dreupelmans’ Claeys was er vrijdagavond niet bij. Hij herstelt nog van een hartoperatie, maar zou ongetwijfeld trots geweest op het resultaat. ‘t Spelleke van Drei Kluite fileert elk jaar de Gentse politiek. Ook dit jaar heeft Luk ‘Pierke Pierlala' De Bruyker er duidelijk zin in.

Freddy’s druppels stonden klaar op de toog. De première was hopeloos uitverkocht, maar van de tachtig zitjes bleven er twee leeg. Vooraf moesten alle gsm’s de vestiaire in. Eén koppel zag dat niet zitten en maakte rechtsomkeer. Flauw, al kon het de sfeer niet drukken. ‘t Spelleke speelde op het scherp van de snee.

The Masked Singer

‘Maffiaske’ met in zijn schaduw ‘Rattiew’, de besparingen bij de Gentse archeologiedienst of de energiecrisis: geen belangrijk nieuwsfeit of Pierke had het niet verwerkt in zijn show. Vroeger schreef Perfesser Gents Freek Neirynck de teksten, maar sinds diens overlijden neemt Luk die voor zijn rekening.

Grote vraag dit jaar: wie zit in godsnaam in dat konijnenpak? The Masked Singer heeft ‘t Spelleke duidelijk geïnspireerd. Een konijn bracht een ‘internationale versie’ van Walter De Bucks Vliegerke ten berde. Om wie het gaat, mochten we niet verklappen -een woord is een woord, Luk-, maar een tipje van de sluier: het is niet Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, wel een bekende Gentenaar.

Collectie ‘pierlo’s’

In het publiek vielen enkele prominente koppen op: cultuurschepen Sami Souguir (Open Vld) en parlementslid Freya Van den Bossche (Vooruit). Dat die laatste meewerkt aan de stadslijst tussen de liberalen en de socialisten in Gent is publiek geheim. Maar ook om Freya’s coming-out dit jaar werd smakelijk gelachen.

De grootste bulderlach klonk echter bij het bezoek aan de fallustentoonstelling in het Gents Universiteitsmuseum. ‘t Spelleke presenteerde een collectie ‘pierlo’s’ van de Gentse schepenen. Leuke anekdote: De Bruyker trok vooraf richting een ‘speciaalzaak’ in het Nederlands Sluis. Voor wie hij de grootste kocht, dat houden we geheim.

Nog subliem was de grap rond de lege parkeertoren in Ledeberg. “Waarom maken hebben ze daar geen drive-in vaccinatiecentrum van gemaakt?”, zei Luk in het plat Gents. “Ticketje nemen aan de slagboom, spuitje op de eerste verdieping en dan een kwartiertje uitrusten op de bovenste verdieping. Toch plaats genoeg daar.”

Laatste plaatsen

Geïnteresseerd? Wees er dan snel bij. Pierke Pierlala’s eindejaarsconférence is bijna uitverkocht. Er zijn nog enkele plaatsen op woensdag 21 december, maandag 26 december en zaterdag 7 januari. Ook mogen we Pierke verwachten op de nieuwjaarsreceptie van de Stad Gent op zondag 15 januari. “Hopelijk is Dreupelmans tegen dan aan de betere hand”, zei Luk duidelijk geëmotioneerd. We onthouden dat de leden van ‘t Spelleke naast rasacteurs vooral goeie maten zijn, schoon om te zien.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.