Een expeditie waar àlle kinderen meegaan: Ouders lanceren zelf spel voor leerlingen met en zonder handicap

GENT“Niet alle pinguïns zijn dezelfde, deze kan bijvoorbeeld niet zo goed praten, zien jullie het”? Begeleidster Anke Boey legt ‘Expeditie Inclusief’ uit aan de 6- en 7-jarige leerlingen van het eerste leerjaar in VBS De Krekel. Ze ontwikkelde het spel zelf, toen haar zoontje met een visuele beperking tijdens de coronaperiode nog veel minder opties had dan kinderen zonder zijn probleem.

Een kindje met spalken, een meisje met een bril die haar de wereld letterlijk anders doet zien en grote handschoenen die het wel erg moeilijk maken om het eitje van de pinguïns veilig op te tillen. Dat is hoe de eerstejaars van VBS De Krekel eruit zien tijdens de testrun van ‘Expeditie Inclusief’, een belevingsspel van De Ouders. Dat is een vzw van mama’s, papa’s en ouders wiens spruiten een handicap hebben. Zij werken al anderhalf jaar aan de expeditie, en deze testversie is een doorslaand succes. Met behulp van de leerkrachten en een stapel opdrachten verenigen de leerlingen de pinguïns op één groot eiland.

Iedereen speelt samen

Anke haar zoontje heeft een visuele handicap. “Tijdens de coronaperiode merkte ik dat zijn opties toch zeer beperkt waren en de kinderen in de straat wisten niet precies hoe ze hem mee konden laten spelen. We zijn dat dus spelenderwijs beginnen uitleggen. Toen begon het te dagen dat er dringend nood is aan een spel dat sensibiliseert naar jonge kinderen”. Enerzijds geeft ‘Expeditie Inclusie’ een inkijkje in hoe het voelt om een beperking te hebben. Anderzijds moeten de spelertjes sowieso elkaar helpen om een opdracht tot een goed einde te brengen. De pinguïns in het spel hebben daarom niet allemaal een handicap. “Hulp leren vragen en geven is net zo belangrijk”.

Het spel is intussen anderhalf jaar in ontwikkeling. Met behulp van het Koning Boudewijnfonds kon De Ouders alvast een proefeditie bouwen, maar nu wil de organisatie een stapje verder gaan en het spel ook op de markt brengen. “Expeditie Inclusief is uniek omdat het kinderen met en zonder beperking samen laat spelen. Spelenderwijs zoeken we antwoorden op maatschappelijke vragen en we leggen de link met het echte leven. Hulpmiddelen in de koffer ondersteunen de spelende kinderen, we kozen voor toegankelijk en duurzaam materiaal. Maar om het inclusief belevingsspel te realiseren, hebben we nog hulp nodig. Via een crowdfundingcampagne die volop loopt, kan iedereen zijn steentje bijdragen”, besluit Anke.

In totaal hoopt De Ouders om 12.500 euro samen te rapen, al mikt de organisatie ook op sponsoring vanuit zakelijke hoek. Met dat geld zou het spel tegen de zomer klaar moeten zijn, en kan het naar lagere scholen in heel Vlaanderen. Blijft de vraag natuurlijk of het ook plezant spelen is? “Het was echt keileuk! Ik denk dat ik later ga zorgen voor mensen met een beperking. Het was leerrijk om een beperking te hebben omdat ik dan beter begrijp hoe dat voelt. Maar het leukste vond ik dat ik een helpertje mocht zijn”, zegt leerling Fien. Da’s dan duidelijk.

Wie wil bijdragen aan de pinguïnpret, kan dat op de crowdfundingpagina van ‘Expeditie Inclusief’.

