“Een doffe klap, achterlichten die onder water verdwenen en daarna alleen nog een akelige stilte”: hoe kon het ongeval in Gent gebeuren?

In het centrum van Gent is zaterdagochtend in alle vroegte een auto in de Leie beland. De inzittenden, drie mannen en één vrouw, overleefden het niet. Ze hadden allemaal de Slovaakse nationaliteit, en geen van hen was eigenaar van de auto waarmee het ongeval gebeurde. Vraag is nu: waarom reden vier Slovaken in het holst van de nacht aan hoge snelheid door Gent, in een auto met Franse nummerplaten die niet van hen was?