Een blik achter de schermen bij de commandopost tijdens de Gentse Feesten: “Je hebt een opleiding nodig om de beelden te mogen bekijken”

Gent Franse verdachten twee maand langer in cel na ho­me-invasion in Sint-Amandsberg: intussen al vierde verdachte aangehou­den

In de Johannes Hartmannlaan in Sint-Amandsberg kreeg een gezin op amper één week tijd maar liefst twee keer te maken met een home-invasion. Twee mannen verkleed als pakjesbezorgers gingen de eerste keer een dochter te lijf met pepperspray, een week later deelde de vader in de klappen. Twee Fransmannen werden gearresteerd voor de eerste feiten. Afgelopen maand werd een derde verdachte gearresteerd en nu heeft de politie ook een vierde man op de radar. De overvallers van de tweede home-invasion zijn nog steeds niet geïdentificeerd.

14:34