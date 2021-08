Een beleefde man die een oud dametje folterde: dit is Mouslim Aboubakarov (40), de man die woensdag uit de Gentse gevangenis kon ontsnappen

“Het was even schrikken toen we het nieuws vernamen”, knikt advocaat Frank Scheerlinck. Hij stond Aboubakarov in 2012 bij toen die zich moest verantwoorden voor gijzeling met foltering. Feiten waarbij het slachtoffer een oud dametje was. Waarbij ze vastgebonden werd. Waarbij ze zowaar een stuk uit zijn vinger beet, waardoor hij later via DNA-onderzoek gevat kon worden. Het kostte hem in de correctionele rechtbank van Oudenaarde uiteindelijk veertig maanden cel. Komt daar nog bij: een reeks diefstallen met geweld, met verzwarende omstandigheden — die niet toegelicht werden. En er is in zijn dossier ook sprake van valsheid in geschrifte en oplichting. Alles samen goed voor twaalf jaar. Zonder aanspraak te maken op vervroegde vrijlating, moet hij nog drie jaar brommen.