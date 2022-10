Een bedankje voor de kinderverzorgers: “Dat ze hier maar eens een dagje komen werken, de ministers”

Gent IN BEELD. Retrospec­tie­ve rond Poolse fotograaf strijkt neer in Miljoenen­kwar­tier

Wojciech Plewinski. De naam zegt je waarschijnlijk niks, maar volgens Wim Vandekerckhove is hij absoluut te noteren. De Gentenaar organiseert in Villa De Bondt -zijn woning aan het Miljoenenkwartier- vanaf zaterdag 22 oktober een overzichtstentoonstelling rond de 92-jarige Poolse fotograaf. “Plewinski behoort ongetwijfeld tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de naoorlogse generatie”, zegt Vandekerckhove. “Hij heeft een uiterst alert en gevoelig oog. De volledige diversiteit van zijn werk is te zien in de retrospectieve tentoonstelling. De selectie is gemaakt in Krakau door Wojciech Plewinski zelf.”

11 oktober