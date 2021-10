“Een baken van kennis”: verlichting Boekentoren officieel aangeknipt

Van binnen én van buiten verlicht, voor een verlichte geest. Het Luikse ontwerpbureau Radiance 36 drapeerde de Boekentoren in een sober witte schijn. Een baken van kennis, uit Gent, maar voor iedereen, benadrukte rector Rik Van de Walle bij de officiële ceremonie. “De bibliotheek is meer dan een monument of een collectie. Het is een gemeenschap, een huis voor vele gebruikers. Een plek die niet alleen ruimte inneemt in het pure landschap, maar ook in Gent, in de wereld zelf. Het is een verlicht baken van wetenschap, een plek voor dialoog, onderzoek en reflectie, een plek voor ontmoeten.”