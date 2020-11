Edith (58) overleden na duikongeval in Oosterschelde: “We kunnen het niet vatten, ze was zo ervaren”

GentHet noodlot sloeg zaterdagnamiddag toe voor duikster Edith Bracke. De 58-jarige vrouw werd om 15 uur in kritieke toestand uit het water gehaald in de Oosterschelde bij Wemeldinge in Nederland. Edith werd in kunstmatige coma gehouden in het ziekenhuis van Goes, waar ze uiteindelijk maandagavond overleed. “Het is een enorm groot verlies voor onze duikclub”, vertelt voorzitter Mark Bulté geëmotioneerd.