Eddy (42) haalt karper van 12 kilo uit oude zijarm van de Leie: “Straks gooi ik hem wel terug, hoor”

AZ Jan Palfijn en AZ Sint-Lu­cas volgen parkeerbe­leid van UZ Gent niet, Maria Middelares overweegt het wel. “Maar allemaal zetten we actief in op meer fietsen”

Personeel van het UZ Gent dat binnen een straal van 3 kilometer rond de ziekenhuiscampus woont, mag voortaan niet meer gratis parkeren in het ziekenhuis. Die maatregel zal in de toekomst uitgebreid worden naar 5 kilometer, al blijven uitzonderingen mogelijk. Een drastische maatregel, die bij de ziekenhuizen Jan Palfijn en Sint-Lucas niet aan de orde is. Het AZ Maria Middelares, waar de parkeerdruk ook hoog is, zegt niet onmiddellijk neen.