Ecowijk Gentbrugge eindelijk op het goede spoor. “30-tal woningen minder, maar vooral betere spreiding en lagere gebouwen”

Gentbrugge“Schepen Sami Souguir heeft het initiatief genomen om een bemiddelingstraject op te starten, waardoor de lucht na jaren van procederen eindelijk is uitgeklaard.” Het Buurtcomité 9050 Gentbrugge was bijzonder lovend over de samenwerking die ertoe heeft geleid dat het dossier Eco-wijk eindelijk uit het slop is. “Want voor alle duidelijkheid: wij wilden altijd al dat de Gantoise-site ontwikkeld zou worden, maar dan wel op maat van de buurt.”

De Eco-wijk, vaak smalend Eurowijk genoemd, heeft er al een lange en pijnlijke geschiedenis opzitten, sinds de sloop van het Ottenstadion in 2014. Oorspronkelijk liep alles vlot. De site, ruim 5 hectare groot, zo deels ontwikkeld worden door het Stadsontwikkelingsbedrijf SOGent, en deels door een private ontwikkelaar. Al in 2013 werd een klankbordgroep samengesteld met buurtbewoners, om de krijtlijnen van het project uit te tekenen. “Maar toen kwam in 2016 het definitieve plan, en dat was helemaal iets anders dan wat was afgesproken”, vertelt René Vermeir, de spreekbuis van het buurtcomité. “En we werden voor voldongen feiten gesteld. Dus hebben we ons gegroepeerd, en zijn we na 550 bezwaarschriften ook via de juridische weg onze grieven gaan kenbaar maken.”

Volledig scherm In het park in de Ecowijk zal verwezen worden naar het sportverleden van de site. Er komt zelfs een middenstip © RV

Vertrouwen

Met succes, want de Raad voor Vergunningsbetwistingen gaf de buurt tot twee keer toe gelijk. Souguir (Open Vld) besliste toen een bemiddelingstraject op te starten, de eerste keer dat SOGent zoiets deed. “De partijen stonden oorspronkelijk erg vijandig tegenover elkaar”, zegt bemiddelaar Guy Vloebergh. “Maar met tijd en veel praten, en met wederzijds vertrouwen, zijn we er toch uit geraakt. Na 9 maanden ligt er een compromis op tafel.”

“Het concept blijft het zelfde, met een centraal wijkpark met 6 toegangen, die verwijzen naar de toegangen van ‘Den Ot’ vroeger”, zegt Souguir. “We hebben we gesleuteld aan de bouwlagen. Aan de rand van de site, dichtst bij de straten die er al zijn, beperken we ons tot maximum 3 bouwlagen, meer naar binnen zijn dat 4 bouwlagen, en op de kop zijn het er nog 5 in plaats van 7. Er komen niet perse veel minder woningen dan eerst voorzien, ze worden gewoon anders gespreid over de site. Het gaat nu over een 280-tal woningen in plaats van 300.”

Huizen-met-tuin

“Vooral de kant Arthur van Laethemstraat was een probleem voor de buurt", duidt Vermeir. “Daar is de Lusthofwijk, waar woningen 1 bouwlaag en een dak mogen hebben. Aan de overzijde van de straat zouden dan appartementen komen met 5 bouwlagen. Dat sloeg nergens op. Het goede aan de nieuwe spreiding is overigens dat er in appartementen is geschrapt, en niet in huizen-met-tuin, want dat is waar Gentse gezinnen naar op zoek zijn.”

De Ecowijk blijft verder uiteraard Eco, met veel groen, autoluw, ondergrondsparkeren, waterrecuperatie en veel meer. “Het nieuwe plan is opnieuw een kwalitatief plan, maar dit keer wel gedragen door de buurt", besluit Frank Adriaenssens van NV De Stip. “Na een lange periode vol frustraties kunnen we nu eindelijk vooruit. Wij hopen in de loop van 2024 te kunnen bouwen.” Het SOGent-deel, waarvoor opnieuw een klankbordgroep wordt opgericht en waarvoor nog een wedstrijd wordt uitgeschreven om een ontwerper te vinden, zal een jaar later opgestart worden.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.