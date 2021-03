E40 richting kust versperd door brandende vrachtwagen met lading karton en papier

Gent Flessen

26 maart Onze stad kwam afgelopen woensdag negatief in het nieuws met beelden vanop het Sint-Pietersplein. Daar troepte een 2.000-tal jongeren samen, wat in coronatijden niet kan. Toen de politie vroeg om het plein te ontruimen, lapten enkele honderden ‘studenten’ die vraag aan hun laars en dansten olijk en uitdagend verder. Een honderdtal vond het zelfs nodig om de agenten te bekogelen met glazen flessen. Toen die balorige meute eindelijk uit elkaar was gedreven, bleek het plein te zijn versierd met een kamerbreed tapijt van glasscherven, blikjes en andere rommel. Er werden 2 mensen aangehouden. Twee! Dat die 2 alweer vrolijk en vrij rondlopen, zal u niet verbazen. Nochtans, iemand die met een glazen fles gooit in de richting van de politie, doet dat om agenten te raken. Toch? En als een agent in het gelaat geraakt wordt, dan kan die een oog verliezen. En omdat een agent om door zijn jaarlijkse medische keuring te geraken beide ogen nodig heeft, kost een welgemikt flesje hem zijn carrière en zijn inkomen. Ik hoop dat de rechter, als die twee al ooit moeten verschijnen, zich ook die bedenking maakt. De burgemeester veroordeelde de rellen, zei dat zulk gedrag in zijn stad niet geduld wordt en dat de overgrote meerderheid van de studenten zich wel aan de regels houdt. Ik geef hem gelijk, al had hij ook wel iets kunnen zeggen over al diegenen die hun vuiligheid hadden achtergelaten. Iets over de klimaatstaking-generatie en consequent zijn of zo. Hoe dan ook, de zich aan de regels houdende burger blijft opnieuw verweesd achter met een triest gevoel van straffeloosheid. Diezelfde woensdag avond werden er GAS-boetes uitgedeeld omdat een koppel drie mensen had uitgenodigd bij zich thuis. Bij het opmaken van dat PV werden geen flessen gegooid. Die mensen zullen hun boete niet ontlopen. Kunt u nog volgen?