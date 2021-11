E40 richting Brussel in Merelbeke tijdlang volledig afgesloten door gerechtelijke actie: “Bijkomend onderzoek nodig na dodelijk ongeval van vannacht”

MerelbekeDe E40 richting Brussel is dinsdagnamiddag volledig afgesloten in het Oost-Vlaamse Merelbeke door een gerechtelijke actie. Dat melden de federale politie en het Vlaams Verkeerscentrum. Het verkeer wordt omgeleid en er staat een file. Volgens onze bronnen gaat het om bijkomend onderzoek na een dodelijk ongeval afgelopen nacht.

“Let op! Wegens een actie van de federale politie is de E40 richting Brussel volledig AFGESLOTEN bij Merelbeke”, waarschuwt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum op Twitter. “Al het verkeer wordt de R4 opgestuurd. Er staat intussen al 5 kilometer file. Vermijd de zone. We hebben geen prognose over de duur van de afsluiting.”

Volgens onze bronnen gaat het om bijkomend en noodzakelijk onderzoek na een dodelijke aanrijding afgelopen nacht. Een persoon reed er in de richting van Brussel toen er plots een wandelaar opdook op de snelweg. Die kwam om het leven bij de onvermijdelijke aanrijding. De identiteit van het slachtoffer en de reden waarom die op de autostrade liep, zijn nog niet duidelijk. Daarom werd de E40 in de richting van Brussel afgesloten voor bijkomend sporenonderzoek. Het onderzoek aan de andere kant van de snelweg richting Oostende, is intussen afgeblazen de E40 is in beide richtingen open voor alle verkeer. Er staat momenteel een file van 5 kilometer richting Brussel. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigde intussen het onderzoek naar het ongeval maar geeft nog geen details over de feiten.

Geen vakbondsactie

In een tweede tweet verduidelijkt Bruyninckx dat de afsluiting van de E40 noodzakelijk is wegens een politionele actie in het kader van een gerechtelijk dossier. “Het is dus GEEN vakbondsactie!”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.