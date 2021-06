E40 in Sint-Denijs-Westrem volledig versperd richting Brussel na ongeval met twee bestelwagens

Gent Interview: Franky Devos over de heropening van en de heisa rond De Vooruit. “Onze naam veranderen was géén foute keuze, we hebben alleen ongelukkig gecommuni­ceerd”

9 juni Hij heeft er een heftige periode opzitten. Franky Devos, algemeen coördinator van het voorlopig nog steeds naamloze Kunstencentrum Voo?uit, kwam twee weken lang in een storm terecht, toen Gent in opstand kwam tegen de naamsverandering van De Vooruit. “Nochtans was het nooit de bedoeling de naam van het gebouw te veranderen, maar dat hebben wij niet goed gecommuniceerd”, zegt hij, aan de vooravond van de heropening van De Vooruit. “Maar de keuze om - noodgedwongen - van naam te veranderen, was en is absoluut de juiste.”