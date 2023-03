“Dus u kreeg ‘toestemming’ van een vrouw die volgens u ‘perte totale’ was?”: mannen riskeren celstraf voor verkrachting

Twee mannen riskeren een celstraf van veertig maanden voor de verkrachting van een studente in Gent. Zelf beweren ze dat hun slachtoffer toestemming gaf, maar aan die versie hechtte de openbare aanklager alvast geen geloof. “Toestemming? Daar was ze te dronken voor”, stelde ze.

“Ja, ze was perte totale, maar ik ben géén verkrachter. De seks die we hadden, was met wederzijdse instemming.” Eén van de beklaagden die zich in de rechtbank moest verantwoorden voor verkrachting van een jonge studente, zag de uitspraken die hij in het politiekantoor deed, als een boemerang terugkeren. Termen als ‘perte totale’ — oftewel: zwaar dronken — vallen immers niet te rijmen met ‘toestemming geven voor seksuele handelingen’.

De feiten dateren van april 2020. Het slachtoffer, een twintiger, belandde na een avondje stappen in het appartement van haar bovenbuur in Gent. Daar waren ook twee kennissen van die buurman aanwezig. Er werd gebabbeld en gedronken, tot de vriendin van het slachtoffer het na enige tijd welletjes vond en naar huis ging.

Quote Laat één ding duidelijk zijn: dit is geen zaak van woord tegen woord. We hebben van beide beklaagden DNA-spo­ren op haar lichaam gevonden Openbare aanklager

“Van hetgeen daarna gebeurde, heeft het slachtoffer enkel nog vage herinneringen”, aldus de openbare aanklager. “Ze weet dat ze in een bed lag en dat de twee beklaagden erbij waren. En dat ze pijn had, en met veel moeite vroeg om te stoppen.”

Na de feiten werd de vrouw opgevangen in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) in Gent, waar slachtoffers medische en psychische zorg krijgen. In zo’n centrum worden meteen ook bewijzen verzameld, zonder dat er meteen een klacht ingediend moet worden. Mogelijke DNA-sporen die er gevonden worden, kunnen dan later gebruikt worden in de rechtbank, zonder dat het slachtoffer meteen na de feiten in een politiekantoor moet zijn.

“In januari 2021 heeft het slachtoffer klacht neergelegd”, aldus de openbare aanklager. “Laat één ding duidelijk zijn: dit is geen zaak van woord tegen woord. We hebben van beide beklaagden DNA-sporen op haar lichaam gevonden, terwijl de eerste beklaagde aanvankelijk nog beweerde dat hij geen fysiek contact met de jonge vrouw had. Maar toen hij geconfronteerd werd met de bewijzen, veranderde hij van koers en was er plots wel sprake van seks. Maar dan met ‘toestemming’... Hoe dan? Ze was zo dronken dat ze die niet meer kon geven.”

“Onsamenhangend”

Terwijl een straf van veertig maanden voor beiden gevorderd werd, schreeuwden de beklaagden hun onschuld uit. Waar de eerste nog beweerde dat er seks met wederzijdse toestemming was, beweerde de tweede dat hij niet eens in dezelfde ruimte aanwezig was. “Beiden hadden gedronken en voor mijn cliënt was er wel degelijk toestemming”, aldus de advocaat van de eerste beklaagde. En ook de advocaat van de tweede beklaagde ging voor de vrijspraak. “De verklaringen van de vrouw zijn onsamenhangend. Het parket zegt dat alles getoetst is aan objectieve elementen, maar dat is niet correct.”

De rechter nam na de pleidooien nog uitgebreid de tijd om de mannen het vuur na aan de schenen te leggen, maar beiden hielden voet bij stuk. “Alles was met toestemming”, klonk het.

Vonnis op 3 april.

