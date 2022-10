Dure gasrekening bij IVAGO wordt doorgerekend naar Stad Gent

CNG-wagens of snijden

IVAGO kijkt daarvoor in eerste instantie naar de stad Gent, die zelf een moeilijke begrotingsoefening aan het maken is. Momenteel bestaat 60 procent van het wagenpark uit ophaalwagens die op CNG rijden en dat worden er steeds meer. Overschakelen op gewone brandstof zou betekenen dat de rondes niet volledig uitgevoerd kunnen worden.

De keuze voor CNG kreeg in het verleden steeds uitdrukkelijke steun vanuit het Gentse stadsbestuur. Daarbij werden de milieuwinst en bedrijfszekerheid van de alternatieve brandstof aangeprezen. Ivago beschikt over het grootst CNG-tankstation van het land.

Gasprijs

Door de oorlog in Oekraïne ging de prijs van klassieke fossiele brandstof - maar vooral CNG - door het dak. Bij Ivago zal dit jaar voor 1.924.970 euro getankt worden, bijna een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar. De kost voor CNG steeg van 575.000 euro naar 1.237.000 euro. Ivago kocht eind 2020, lang voor de oorlog in Oekraïne, nog 20 CNG-wagens aan en beschikt vandaag over zowat 180 voertuigen. Een 50-tal voertuigen rijdt ondertussen op CNG. Een 60-tal andere voertuigen is uitgerust om zowel op CNG als op brandstof te rijden. Ivago geeft aan dat de CNG-wagens ook in de toekomst blijven rijden.