Dure bakfiets uit bestelwagen voor fietsenhandel gestolen: “En dat gewoon op klaarlichte dag”

Thomas en Lauren combineren yoga met ijsbaden en brunch: “Een vrouw van 65 gaf aan dat ze zich meteen 30 jaar jonger voelde”

De kans is groot dat je ooit al yoga hebt gedaan, maar heb je ooit al een yogales gevolgd in combinatie met ijsbaden en een brunch? Waarschijnlijk niet. Personal trainer Thomas Lesage en yogalerares Lauren Cloetens zijn de eerste die de combinatie maken. De hele lente en zomer is zomerbar Gazon hun uitvalsbasis.