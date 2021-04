Dunkin’ Donuts opent met lange wachtrijen

GentDaar is ie dan: het Gentse filiaal van de Amerikaanse keten Dunkin’ Donuts opende om acht uur de deuren en daar kwam volk op af. Hoewel de keten de fans had aangemoedigd om niet in de rij te staan, wilden een kleine honderd Gentenaars hun kans op gratis gebak niet missen.

Een opening van Dunkin’ Donuts, dat is een evenement. In normale omstandigheden staan er mensen ‘s nachts aan te schuiven om toch als eerste de tanden in een donut van de keten te kunnen zetten. Met de avondklok was dat geen optie, maar Jeroen (38) stond toch al om 7u20 als eerste in de rij op de Langemunt. “Ik ken de keten van op vakantie en vind dat ze eigenlijk wel lekkere donuts hebben. Mijn favoriet is die met chocolade en crème erin, best klassiek dus.”

12 donuts, 6 gratis ... eventjes toch

De rij is niet moeilijk te verklaren: de eerste vijftig klanten krijgen bovenop een bestelling van 12 donuts er 6 bij. “We gaan ze wel met twee bestellen”, zeggen Jordy (19) en Morgane (18) iets verderop in de rij. “We moeten niet van ver komen, maar het zijn wel lekkere donuts, dus we dachten ... waarom niet.”

Volledig scherm Jordy en Morgane zijn al snel aan de beurt. © Sofie Van Waeyenberghe

Ook Myriam (52) en Claudia (18) staan al klaar voor de donuts. Terwijl zij nog relatief snel geholpen worden, zijn er nog een twintigtal belangstellenden bijgekomen, al bij al staat er toch honderd man in de rij. “We staan hier nog niet lang, we wonen ook in de buurt. Maar twaalf donuts krijgen we waarschijnlijk niet op apart.”

Door de coronamaatregelen voert Dunkin’ Donuts een hele week lang actie, zowel voor afhaal als voor de winkel zelf. “Gezien de wachtrijen normaal zo lang zijn bij de opening, denken we nu ook wel een hele dag een relatief lange rij te hebben. Mensen zijn gewoon enthousiast.”

Dunkin’ Donuts heeft intussen tien filialen in België, waarvan drie in Antwerpen en nu dus ook één in Gent.

Volledig scherm Dunkin' Donuts Gent © Sofie Van Waeyenberghe