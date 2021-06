Duikteam ontdekt 216 kilo cocaïne (straatwaarde 10 miljoen euro) onder Braziliaanse fruitsapboot in Gentse haven

“De Australische federale politie had in het kader van een lopend onderzoek nuttige informatie gedeeld met de FGP Oost-Vlaanderen”, zegt de Belgische federale politie. “In samenspraak met het parket van Oost-Vlaanderen werd beslist om over te gaan tot een grondige controle van het schip bij aankomst in de haven. Om deze controle optimaal te doen verlopen, werd de hulp ingeroepen van de Belgische Douane en de Scheepvaartpolitie, twee partnerdiensten die gespecialiseerd zijn in het doorzoeken van schepen.