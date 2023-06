Druppelkot zonder vergunning opgezet bij Sint-Jacobs: “Niet om ambetant te doen, gewoon om het te kunnen herstellen”

Nederlan­der (39) leidt dubbelle­ven en maakt Gentse vrouw 50.000 euro afhandig met ‘masterplan’: “Ze deed escorte­werk om te kunnen blijven betalen”

Hoewel de 39-jarige Geert W.S. uit Breda al 15 jaar een relatie heeft, leidt hij sinds 2020 een dubbelleven op Tinder. Als ‘Mike’ sprak hij af met verschillende vrouwen, ook met een vrouw in Gent. Zij werd halsoverkop verliefd, maar hij was maar uit op twee dingen: geld en seks. En hiervoor ging hij ver. Heel ver: hij was zogezegd gehackt en intieme beelden van hen zouden gelekt worden, tenzij.... zij betaalt. Meer dan 50.000 euro perste ‘Mike’ haar af, tot de jonge vrouw zelfs escortewerk ging doen, om te kunnen betalen. “Hoe kan jij mij twee jaar lang zo beliegen?” Nu riskeert hij drie jaar cel. Zo schaamteloos ging hij te werk.