Druppelkot Trefpunt failliet door wanbeheer, Nachtburgemeester op non-actief gezet. “Ik mag wel nog Botrams smeren op de Vlasmarkt”

Behoorlijk stevige kritiek op openings­eve­ne­ment Gentse Feesten: “Het was intiemer bedoeld dan het is uitge­draaid”

“Tuinslangen met gekleurde lampjes van een neefje met een DJ-hobby.” Het is maar één van de vele striemende commentaren op het openingsevenement van vrijdagavond laat. De stad erkent dat het niet echt is wat het moest zijn. “Er kwamen 15.000 mensen, we hadden er veel minder verwacht.”