Drummer Steve (50) ruimt bijna elke dag het park naast zijn deur op: “Soms is het hier ronduit smerig”

Gent Doodrijder van Nikita krijgt geen strafver­min­de­ring in beroep: “Hij zit samen met zijn gezin, bij ons is er een lege plek”

27 april De vrachtwagenchauffeur die in 2018 de 16-jarige Nikita Everaert doodreed, werd in oktober van vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden (waarvan de helft met uitstel), een boete van 2.000 euro en een rijverbod van een jaar. Tegen die straf ging hij in beroep, zonder succes. Dinsdagochtend bevestigde de rechter het eerste vonnis. Een opluchting voor het gezin, maar écht tevreden kunnen ze niet zijn. “Wij zijn Nikita kwijt en dat is voor altijd.”