Druktebarometer voor het eerst echt op oranje, plots gaat iedereen shoppen in Gent

De voorbije winkelweekends en shoppingzondagen bleef het - in tegenstelling tot in Brussel en Antwerpen - wel altijd rustig in Gent. Eén keer kleurde de druktebarometer oranje, maar dat was eigenlijk per ongeluk en onnodig. Vandaag is het wél prijs, voor het eerst. Er loopt zoveel volk in de stad, dat het stadsbestuur en de politie mensen afraden om nog naar het centrum af te zakken. niet dat het echt ‘over de koppen lopen’ is zoals we in onverdachte tijden soms zagen tijdens de Gentse Winterfeesten of de eerste soldendag, maar dat mag ook helemaal niet nu, in coronatijd. Het lijkt alsof het kopen van kerstcadeautjes niet belangrijk was, maar dat iedereen wel geschenkjes wil uitdelen op Nieuwjaar. Goed voor de handelaars, slecht voor de coronacijfers.