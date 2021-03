Drukte op treinen richting kust: “Kies een andere bestemming”

Gent IN BEELD: Het was een prachtige dag, en morgen wordt het nog beter

29 maart Wat was het prachtig weer maandag, en wat hebben we met zijn allen gesnakt naar een dag als vandaag. Massaal naar buiten, in groepjes van 4 dan wel. Korte mouwen en korte broeken, spannende kleedjes en blote voeten. In het Zuidpark werd vlot gebruik gemaakt van de cirkels op het gras, maar er werd ook Kubb en zelfs een potje petanque gespeeld. Aan de Blaarmeersen liepen enthousiaste kinderen het water in, en op het Sint-Pieterplein was het vanmiddag gewoon rustig. Hopelijk blijft dat ook vanavond zo.