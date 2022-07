Drukste Feestennacht in jaren met 220.000 bezoekers, regen laat de Feestenzone grotendeels links liggen

In lang vervlogen tijden werden tot wel 260.000 bezoekers geteld op Feestenavonden. Dan werd op de nationale radio opgeroepen om niet meer naar Gent te komen, omdat de stad dan gewoon vol zat. Zo’n avonden hebben we lang niet gehad, maar woensdagavond 20 juli gingen we toch nog eens over de 200.000 bezoekers. Met 220.000 was het ontzettend druk in de binnenstad, en toch verliep ook dat eigenlijk probleemloos. Op een bepaald moment waren met Sint-Baafs, de Groentenmarkt en Zataclan wel drie pleinen gelijktijdig volzet en afgesloten. En na drie uur - als de muziek op alle andere pleinen stopte - werd het wel heel druk aan Trefpunt en op de Vlasmarkt. “Maar alles bleef beheersbaar", zegt Matto Langeraert van de politie. “Wij volgen via de camera’s en staan in contact met organisatoren en sfeerbeheer. Zij gaven geen signalen dat het té druk werd.”