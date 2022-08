Droogte speelt Gentse haven parten: minder diepgang voor schepen, sluis Terneuzen 8 uur per dag dicht

De aanhoudende droogte en de voorspellingen dat die nog een tijd zal aanhouden, hebben gevolgen voor de scheepvaart in North Sea Port. De droogte zorgt ervoor dat er minder water in het Kanaal Gent-Terneuzen staat. Enerzijds is dat omdat er vanuit het binnenland in België minder water kan aangevoerd worden, anderzijds uiteraard ook omdat er te weinig regen valt. “Daarom is beslist dat schepen momenteel maximum 12,35 meter diep in het water mogen liggen in plaats van anders 12,50 meter, om zo een veilige vaart te garanderen”, zegt Johan Bresseleers. “Dat is niet nieuw, deze diepgang was ook de voorbije twee jaar tijdens de zomer van kracht. Dat scheelt ‘maar’ 15 centimeter, maar voor grote schepen scheelt dat echt wel een slok op de borrel. Schepen die het kanaal vanop de Westerschelde opvaren, moeten dus extra goederen afladen, tot ze nog maximum 12,35 meter diepgang. Ook schepen die de haven vanuit Gent en Terneuzen willen verlaten, zijn gedwongen minder goederen te laden.”

Stremming sluis

Om te voorkomen dat er veel water vanuit het Kanaal in de Westerschelde loopt, gaan de sluizen in Terneuzen minder open. De sluizen blijven dicht vanaf 2 uur voor én tot 2 uur na laagwater om de hoeveelheid aan schutwater te beperken. Op één dag kunnen er dus gedurende 8 uren geen schepen via het sluizencomplex in Terneuzen het Kanaal op- of afvaren, en dat is wel heel opmerkelijk. Deze maatregel heeft uiteraard langere wachttijden voor zeeschepen, binnenvaartschepen en sleepboten tot gevolg. Als er dan geschut wordt, worden zoveel mogelijk schepen tegelijk in de sluizen gebracht. “Het opzet is om ook zo niet enkel water te sparen, maar ook verzilting tegen te gaan, en oevers en dammen in stand te houden”, verklaart Bresseleers. Ook in de binnenvaartsluis in Evergem - ten zuiden van het Kanaal Gent-Terneuzen - wordt er waterbesparend geschut door de sluiskolk met zoveel mogelijk schepen te vullen.