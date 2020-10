Dronken vrouw spuwt agent in gezicht na ongeval: meteen gedagvaard voor rechtbank

Gent Van schapen tot een fazant: Gentse politie treft tiental verwaar­loos­de dieren aan in Oostakker

14:25 In de Krijtestraat in Oostakker is zaterdagvoormiddag een geval van dierenverwaarlozing ontdekt in een oude hoeve. De brandweer was opgeroepen om een schaap te bevrijden dat vast was komen te zitten, maar trof rond de de woning een tiental dode en evenveel verwaarloosde dieren aan. “We hopen dat de stad nu eindelijk ingrijpt”, klinkt het in de buurt.