Dronken man die bejaard koppel mishandelde, krijgt gevangenisstraf met uitstel

Op 27 februari van dit jaar spendeerde de zestigjarige beklaagde uit Antwerpen met het bejaarde koppel, vrienden van zijn moeder, een gezellige caféavond in Het Gouden Hoofd in Zwijnaarde. Omdat de Antwerpenaar flink gedronken had, begeleidden de twee tachtigers hem naar hun huis in de buurt zodat hij bij daar zijn roes kon uitslapen. Daar aangekomen wilde de ladderzatte man plots echter perse terug naar Antwerpen rijden, iets waar het bejaarde koppeltje gezien zijn dronken toestand niet mee akkoord ging. “We zullen uw moeder bellen zodat ze je kan komen halen”, zo probeerden ze hem nog te overtuigen.

Door het lint

De zestiger ging daarop helemaal door het lint en begon in zijn dronken roes het koppel als een bezetene te slaan. Man en vrouw liepen beiden ernstige verwondingen op in het gezicht en het lichaam. Op een bepaald moment kon een van de slachtoffers de overbuur verwittigen en even later kan de politie de man inrekenen. Hij lag op het moment van zijn arrestatie uitgeteld in de struiken van de straat.

“Fout van mijn leven”

“Dit is de fout van mijn leven”, zo sprak de Antwerpenaar beschaamd tijdens de zitting in de rechtbank. “Ik heb bijzonder veel spijt van wat er gebeurd is en vraag oprecht vergiffenis aan mijn slachtoffers. Sindsdien heb ik geen druppel meer gedronken. Als ze daartoe bereid zijn, wil ik ze heel graag via een bemiddelaar mijn diepste spijt betuigen”, zo sprak de man bedremmeld.

Het bejaarde koppel ziet een herstelgesprek echter niet zitten, al informeert de vrouw wel nog af en toe naar hoe het met hem gaat. De beklaagde kreeg een gevangenisstraf van 12 maanden opgelegd. Hij moet het koppel ook een schadevergoeding betalen. Deze moet nog worden berekend, maar zal volgens de advocate van het koppel rond de 5.000 euro liggen.

