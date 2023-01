Dronken dief gaat aan de haal met laptop en smartphone uit café op Vlasmarkt

Samen met een vriend was de 43-jarige beklaagde stevig in het bier gevlogen op de avond van de diefstal. Ze hingen rond aan de Vlasmarkt en besloten om een kijkje te gaan nemen in Bar Giraf. Daar sloegen ze toe. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven een laptop en smartphone meegraaiden en het op een lopen zetten.

“We hebben dat inderdaad gedaan”, bekende één van hen nu in de rechtbank. “Maar het was eigenlijk mijn vriend die het initiatief nam. Zelf was ik te dronken. pas enkele uren later, toen de politie aan mijn deur stond, besefte ik wat er gebeurd was. Ik had schrik van hem, dus bekende ik de feiten, maar eigenlijk is hij de dader. Ik heb ook meteen de gestolen spullen getoond aan de agenten.”

Zijn verklaring deed de wenkbrauwen fronsen bij de rechter, want het verleden van de man liet duidelijk zien dat hij niet aan zijn proefstuk toe was. “U werd reeds zeven keer correctioneel veroordeeld. En er is zelfs een nieuwe zaak hangende, namelijk voor feiten van 13 oktober. Veel heeft u dan toch ook niet geleerd uit het verleden?” De procureur vorderde een celstraf van één jaar.