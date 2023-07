Dronken bestuurder ramt drie wagens in Gent en krijgt het aan de stok met slachtoffers

Kroon jezelf tot regionaal kampioen afvalvis­sen en draag je artistieke steentje bij op het ‘Klimoat­plein’

De eerste kano’s van Dokano gaan in het water, de zwemvesten, grijpers en afvalzakken liggen klaar: de Oude Beestenmarkt wordt tijdens de Gentse Feesten officieel omgedoopt tot ‘Klimoatplein’. Tien dagen lang kan je er mee afvalvissen, de ‘resultaten’ worden door Jan Hoet jr. omgetoverd tot een echt afvalkunstwerk. “De vreemdste vondst wint de prijs voor ‘Catch of the day’.