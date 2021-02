Drongenaar zoekt koppeltje (of hun nabestaanden) van liefdesbrief uit 1945: “Ook ik zou graag weten of ze ooit getrouwd zijn”

DrongenJean-Marie Suttels (69) uit Drongen is in de ban van een liefdesbrief uit 1945. Hij is koortsachtig op zoek naar Flore en Edith, het koppeltje uit de brief, of naar hun nabestaanden. De verzender vertelt dat hij wil trouwen met ‘zijn allerliefste meisje’ als hij terugkomt uit Engeland. Jean-Marie wil de brief nu teruggeven aan de rechtmatige eigenaar.

Suttels heeft de brief al enkele maanden in zijn bezit. Hij is lid van een postzegelclub die naast postzegels ook oude omslagen verzamelt. “Ik heb 38 jaar in het leger gezeten en ook steeds interesse gehad in de rijkswacht. Daarom werd die brief, geschreven door een militair en gericht aan de rijkswacht van Drongen, aan mij gegeven.” Nu de verveling toesloeg door de coronacrisis, opende Suttels de brief voor het eerst.

Vier velletjes

Het bleek een liefdebrief te zijn, geschreven door militair Flore Neukens die in Engeland zat voor een opleiding. De brief was gericht aan ‘zijn meisje’ Edith Uyttendaele uit Drongen. “De scheiding is ook zwaar geweest voor mij en ik ben er mij diep van bewust geworden hoe innig en diep ik u bemin”, staat er op het eerste van de vier velletjes. “Doch ik beklaag mij niets en ben oneindig blij de diepe liefde te hebben opgemerkt die u mij toedraagt, en zal de dagen van mijn verlof immer beschouwen als de schoonste van mijn leven want ze hebben ons voor immer bij elkaar gebracht.”

Quote Mijn lief toekomstig vrouwtje, duizend kussen en droom zoet van mij Flore aan het einde van de brief

Verder beschrijft de militair hoe hij in een zware storm op zee heeft gezeten, dat hij Londen heeft bezocht en een reis heeft gemaakt over de Ierse zee. “Mijn lief toekomstig vrouwtje, duizend kussen en droom zoet van mij”, staat op het einde. Of het paar effectief getrouwd is, blijft voorlopig een mysterie.

Hereniging

Suttels is nu op zoek naar de schrijver van de brief, naar de bestemmeling of naar hun nabestaanden. “Gezien de datum van de brief, is de kans klein dat Flore en Edith nog leven, maar een kind of kleinkind moet lukken. Als ze interesse hebben in de brief, geef ik hem graag door aan hen. Ik zou het zelf ook fijn vinden om te weten hoe het verhaal is afgelopen.”

Wat Suttels het meeste intrigeert is dat de brief gericht is aan de rijkswacht van Drongen. “Dat is ongewoon”, zegt hij. “In die tijd werkten er immers nog geen vrouwen bij de rijkswacht, dacht ik. De reden waarom de brief daar is terechtgekomen, is waarschijnlijk omdat die eerst werd nagelezen. Om te kijken of er geen militaire geheimen instonden.” De brief werd immers vlak na de Tweede Wereldoorlog verstuurd.

Wie een tip heeft, mag die altijd doorsturen via onze Facebookpagina.

Volledig scherm Liefdesbrief uit 1945. © rv

