Drongen heeft eerste Vlaamse natuurbegraafplaats: “Geen gedenktekens, geen bloemen, hooguit een nestkastje aan een boom”

Natuurbegraafplaatsen waar urnen in de grond worden gestopt of assen worden uitgestrooid bestaan al, maar Drongen is de eerste plek waar ook effectief lichamen kunnen worden begraven tussen de bomen. Dat kan in een bio-afbrekebare kist, of gewoon in een lijkwade. “Officieel duurt het 10 jaar voor een lichaam is afgebroken, maar wij rekenen 25 jaar", zegt schepen van bevolking Isabelle Heyndrickx (CD&V). “Uiteraard gaan wij wel digitaal markeren waar er urnen of lichamen begraven liggen, maar op de begraafplaats zelf zal je dat niet zien. Er komen geen gedenktekens, geen markeringen, het is ook niet de bedoeling dat er bloemen of beertjes worden gelegd. Het enige wat kan, is een vogelhuisje hangen aan één van de 72 kerselaars die we op de begraafplaats hebben aangeplant.”