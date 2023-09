"Droge voeding, babyspullen en kampeergerief meer dan welkom": Gentse organisatie Al-Minara zamelt spullen in voor Marokko

HLN HELPENDE HANDEN. VZW Al Minara Gent zamelt geld in voor slachtof­fers aardbeving Marokko

Over heel Vlaanderen worden tal van initiatieven uit de grond gestampt om de slachtoffers van de verwoestende aardbeving in Marokko te helpen. Ook de Gentse organisatie Al Minara doet een oproep om geld te storten. Vooral aan water, medicatie en voedsel in momenteel een groot gebrek, zo hoort de organisatie van mensen ter plaatse.