Dries Van Langenhove voor rechtbank in de clinch met UGent: “Ik zou willen dat de universiteit mij eindelijk met rust laat. Dit zijn pesterijen”

Gent Lichtfesti­val gaat gewoon door zoals voorzien. “Extra oproep om mondmasker te dragen, en extra monitoring”

Vanavond en komend weekend gaat het Lichtfestival in Gent gewoon door zoals dat voorzien was. De termijn verlengen - om het volk te spreiden - is niet mogelijk. “Op het parcours zelf was alles nog altijd onder controle”, zegt evenementenschepen Annelies Storms. “Wel gaan we extra oproepen om mondmaskers te dragen.”

12 november