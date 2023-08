Dries Van Langenhove voor de rechter, de moord op Sally (40) en verdronken Hakim (53): deze tien grote zaken staan op de agenda in de Oost-Vlaamse rechtbanken

Filip Dewinter riskeert boete en rijverbod omdat hij in Maserati met 27 kilometer per uur door rood licht rijdt: parket vraagt opheffing van onschend­baar­heid

Politicus Filip Dewinter (Vlaams Belang) heeft een proces verbaal in de bus gekregen nadat hij eind juli op de John F. Kennedylaan in Zelzate door een rood licht was gereden, meer dan vier seconden nadat het licht op rood was gesprongen. Op X (het voormalige Twitter) uit Dewinter zijn ongenoegen. “Het Gentse parket vraagt de opheffing van mijn parlementaire onschendbaarheid.”