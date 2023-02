Dries Van Langenhove doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor negationisme: “Ik verwacht vrijspraak”

Dries Van Langenhove is donderdag door de kamer van inbeschuldigingstelling doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor negationisme. In geheime groepen van de radicaal-rechtse groepering Schild & Vrienden uitte hij racistische en antisemitische berichten. Dat kwam aan het licht na een Pano-reportage in 2018. Van Langenhove zelf verwacht dat hij zal vrijgesproken worden.

Lees alles over de Pano-reportage in ons dossier.

Volgens het onderzoeksmagazine van de VRT deelden leden van de radicaal-rechtse groepering racistische en antisemitische berichten in geheime groepen. Het parket van Oost-Vlaanderen startte hierop een onderzoek en rondde dat in 2020 af. De verdachten voor de rechtbank brengen, had echter veel voeten in de aarde.

Zo stapte de originele onderzoeksrechter op na een wrakingsverzoek. Volgens Van Langenhove was ze partijdig omdat ze tweets had geliket die tegen hem gericht waren. Een onderzoeksrechter moet immers zowel bewijzen tegen (à charge), als voor (à décharge) de verdachte verzamelen. Aan haar vervanger werd vervolgens bijkomend onderzoek gevraagd. In juli belandde de zaak uiteindelijk voor de raadkamer, normaal de laatste halte voor de rechtbank.

Pepperspray

Die besliste dat 7 leden, onder wie Dries Van Langenhove, zich voor de rechtbank moeten verantwoorden. Let wel: de raadkamer beslist tegen welke verdachten er voldoende aanwijzingen zijn voor een rechtszaak, maar doet geen uitspraak over schuld of onschuld. Van Langenhove zal terechtstaan voor inbreuken op de racismewetgeving en voor het bezit van pepperspray. Vijf anderen met een kleinere rol gaven hun schuld toe en kregen een opschorting. In mensentaal: de feiten zijn bewezen, maar ze moeten niet voor de strafrechter verschijnen.

Maar: ook tegen een beslissing van de raadkamer is beroep mogelijk. Dan belandt het dossier bij de kamer van inbeschuldigingstelling (KI). Twee burgerlijke partijen vonden dat Van Langenhove zich wel schuldig maakte aan negationisme (het ontkennen van de oorlogsmisdaden van de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog, red.) en tekenden beroep aan. Dan was er ook nog een beroep van één van de verdachten die vond dat hij niet voor de rechtbank moest verschijnen. Bedoeling was dat die beroepen in november al behandeld werden, maar op vraag van één van de advocaten van Van Langenhove en een andere verdachte werd de zaak uitgesteld.

KIJK. “Van Langenhove is mededader aan berichten in chatgroepen”

Op donderdag 26 januari werd de zaak effectief behandeld. De kamer van inbeschuldigingstelling besliste dat Van Langenhove zich voor de correctionele rechter zal moeten verantwoorden voor negationisme. Het valt nu af te wachten of er cassatieberoep aangetekend zal worden. In dat geval wordt bekeken of alle procedureregels zijn nageleefd. Kans bestaat dus dat er voor 2024 geen proces komt.

“De doorverwijzing wegens negationisme is enigszins onverwacht”, reageert het voormalige Vlaams Belang-Kamerlid, “aangezien het parket en de raadkamer al tot de conclusie waren gekomen dat ik daarvoor niet moest worden doorverwezen. “Net als hen ben ik er volledig van overtuigd dat ik hiervoor zal worden vrijgesproken”, verwacht Van Langenhove.