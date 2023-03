Drie voertuigen betrokken bij kettingbotsing aan Brico in Wondelgem

Eerste Nederland­se vertaling ooit van een Chinese strip op Gents festival Made in China

De expo op LUCA School of Arts rond Chinese comics gaat morgen haar laatste dag in. De uitstalling maakt deel uit van het Made in China Festival dat nog tot het einde van de maand de Chinese cultuur viert op verschillende locaties in Gent. Ter gelegenheid van de expo wordt ook een eerste Nederlandse vertaling van een Chinese strip voorgesteld.