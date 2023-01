Drie verdachten van steekpartij aan Neermeerskaai nog steeds in de cel wegens poging doodslag, één van hen ging in beroep

Baanwielrennen Nicky Cocquyt met dertien junioren naar The Next Generation in Apeldoorn: “Hoger niveau dan het EK”

Met een uitgebreide selectie neemt pistecoach Nicky Cocquyt van vrijdag 6 tot en met zondag 8 januari deel aan The Next Generation, een junioreninterland in Apeldoorn. Tien tot vijftien landen worden op de Omnisportbaan verwacht.

5 januari