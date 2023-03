Drie kwartier file op Ring rond Gent richting Mariakerke vanaf Oudenaardsesteenweg

Ambulance­cen­trum Antwerpen behaalt als eerste ziekenwa­gen­dienst ISO-certifi­caat

Het Ambulancecentrum Antwerpen, met vestigingen in Boom en Gent, heeft vorige maand zijn ISO9001-certificaat behaald. De ambulancedienst is daarmee de eerste en de enige in België die het kwaliteitslabel in bezit heeft.