Drie decennia top-entertainment: De Popkoning en Noël Fack gehuldigd

Noël Fack is al dertig jaar een vaste waarde in het Gentse muzieklandschap. Met Den Dreidekker, dat was het trio Noël Fack, zijn vader Henri Fack en Rosa Geinger zongen ze onversneden Gentse liedjes, en iedereen zong mee. In 1991 traden ze voor het eerst op, tegenover het Groot Vleeshuis op de Groentemarkt. Deze zomer bracht hij nog een cd uit - gratis te krijgen tijdens de feesten - voor het dertigjarig bestaan van Den Dreidekker. Met klassiekers zoals ‘t Vliegerke of Blomme, en ingezongen met zijn Charlène. Noël is dus de enige overgeblevene, maar met Café Chantant en Charlène aan zijn zijde kunnen we nog drie decennia voort.

Jean-Pierre Maeren, beter bekend als ‘De Popkoning’ heeft er ook al een kwarteeuw entertainment opzitten. De poppenspeler met tv-allures is waarschijnlijk het bekendst omwille van zijn royale impressies, maar ook nu kan je hem nog volledige shows zien spelen. Zo verkocht hij tijdens de Gentse Feesten een volledige reeks optredens in zaal Nova in de Bernadettestraat. Ook dit weekend kan je hem met ‘Oost West, Tehuis Best’ nog aan het werk zien, opnieuw in zaal Nova, nadat hij eerst in de Minard de pannen van het dak speelde. En stoppen, dat staat niet in de agenda van de Popkoning.

De twee kregen uit de handen van Feestenburgemeester Bram Van Braeckevelt een cadeautje: Gentsche streekproducten, wat anders? Hij prees Fack voor het eren van het Gents dialect. Het poppenspel van Maeren is “wereldberoemd in Vlaanderen. Zowel Jean-Pierre als Noël hebben de afgelopen jaren het Gents hoog in het vaandel gedragen en mee gezorgd dat dit niet ten onder gaan. Met succes!” Dat kan je wel zeggen.

